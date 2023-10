Toti Gomes novamente excluído dos convocados

O central dos ingleses do Wolverhampton foi o jogador preterido pelo selecionador Roberto Martínez, uma vez que a UEFA apenas permite 23 inscritos na lista do encontro, depois de ter falhado a vitória contra a Eslováquia (3-2), da última ronda, no Estádio do Dragão, no Porto, onde a equipa das quinas selou o apuramento para a fase final que vai decorrer na Alemanha no próximo ano.



Toti Gomes, de 24 anos, pela terceira vez entre os convocados do técnico espanhol, ainda procura somar a primeira internacionalização pela equipa principal das quinas.



O Bósnia-Portugal está agendado para as 19h45 em Lisboa, no Estádio Bilino Polje, em Zenica, e terá arbitragem do turco Halil Umut Meler.



Após sete rondas, a equipa lusa já está apurada e continua totalmente vitoriosa no Grupo J, liderando com 21 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 11, seguido de Bósnia, com nove, e Islândia, com sete. O Liechtenstein segue ainda sem pontos.