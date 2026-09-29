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Ucraniano Mykola Balakin arbitra visita de Portugal à Dinamarca
O árbitro ucraniano Mykola Balakin foi nomeado para dirigir na quinta-feira a visita de Portugal à Dinamarca, de terceira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol, anunciou hoje a UEFA.
Ucraniano Mykola Balakin arbitra visita de Portugal à Dinamarca
Nyon, Suíça, 29 set 2026 (Lusa) – O árbitro ucraniano Mykola Balakin foi nomeado para dirigir na quinta-feira a visita de Portugal à Dinamarca, de terceira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol, anunciou hoje a UEFA.
No estádio Parken, em Copenhaga, Mykola Balakin vai ter como assistentes os compatriotas Oleksandr Berkut e Viktor Matyash, enquanto o videoárbitro será o inglês Stuart Attwell.
Balakin, de 37 anos, vai arbitrar pela primeira vez a seleção AA portuguesa, embora tenha dirigido a vitória da equipa sub-21 no País de Gales, por 2-0, em 2018, na qualificação para o Europeu de 2019.
Portugal lidera o Grupo A4 com seis pontos, contra três da Noruega e também da Dinamarca, enquanto o País de Gales está a zero. Nos primeiros dois jogos do Grupo A4, a equipa das ‘quinas’ venceu galeses (1-0) e noruegueses (2-1).
O jogo entre Dinamarca e Portugal está agendado para quinta-feira, às 20:45 locais (19:45 de Lisboa), no Estádio Parken, em Copenhaga.
Nyon, Suíça, 29 set 2026 (Lusa) – O árbitro ucraniano Mykola Balakin foi nomeado para dirigir na quinta-feira a visita de Portugal à Dinamarca, de terceira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol, anunciou hoje a UEFA.
No estádio Parken, em Copenhaga, Mykola Balakin vai ter como assistentes os compatriotas Oleksandr Berkut e Viktor Matyash, enquanto o videoárbitro será o inglês Stuart Attwell.
Balakin, de 37 anos, vai arbitrar pela primeira vez a seleção AA portuguesa, embora tenha dirigido a vitória da equipa sub-21 no País de Gales, por 2-0, em 2018, na qualificação para o Europeu de 2019.
Portugal lidera o Grupo A4 com seis pontos, contra três da Noruega e também da Dinamarca, enquanto o País de Gales está a zero. Nos primeiros dois jogos do Grupo A4, a equipa das ‘quinas’ venceu galeses (1-0) e noruegueses (2-1).
O jogo entre Dinamarca e Portugal está agendado para quinta-feira, às 20:45 locais (19:45 de Lisboa), no Estádio Parken, em Copenhaga.