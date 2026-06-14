Vitinha quer fechar a época com chave de ouro

"Não adivinhava o que ia conseguir, é um processo. Já ganhei, mas quero ganhar muito mais, incluindo o Mundial. Sinto-me muito bem, física e mentalmente. Não gosto de me avaliar, mas foi uma época boa minha e do clube, e quero fechar com chave de ouro", disse o médio internacional português, que alinha nos franceses do Paris Saint-Germain, atual bicampeão europeu.

Apesar do currículo de respeito, Vitinha mostrou-se ambicioso e pretende conquistar mais troféus, apontando a uma época "de sonho".

"Falta-me conquistar muitas coisas, não só o Mundial, mas incluído. É prematuro falar disso, o que podemos garantir é compromisso e trabalho, e assim estamos mais perto. Foram dois anos incríveis e queremos aproveitar para continuar a ser incrível. Com êxito no Mundial seria uma época de sonho e é isso que vamos tentar", salientou.

Vitinha, que foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo na época 2024/25, elogiou o selecionador Roberto Martínez e Luis Enrique, treinador do PSG, referindo que a sua carreira mudou com a sua chegada à formação parisiense.

Antes de terminar, o médio foi questionado sobre o facto de ter alinhado ao lado de Cristiano Ronaldo (na seleção nacional) e Lionel Messi (na equipa parisiense), que considerou os melhores da história.

"Joguei com os dois maiores da história, Cristiano e Messi, é um prazer enorme. Aprendi e continuo a aprender com eles e, para mim, são os melhores de sempre. É um orgulho ter jogado com os dois", defendeu.

Sobre o capitão da formação das `quinas`, Vitinha destacou a dedicação e a liderança.

"No Cristiano é a forma como se dedica 24 horas sobre 24 horas. É um exemplo para todos. Tudo o que faz, a preparação física e mental, é incrível. Poderia relaxar, mas não é isso que faz e é um líder exemplar", concluiu.

Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para quarta-feira frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início às 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.