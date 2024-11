Balakov lamenta saída de Amorim do Sporting

“É pena, porque era uma harmonia muito boa com o Sporting, Desde o início até agora, mas quando alguém mostra que tem qualidade a trabalhar é sempre procurado e isto é normal no futebol. Hoje em dia, nos negócios do futebol é: quem tem mais dinheiro compra”, reagiu Krasimir Balakov, em declarações à agência Lusa.



O antigo médio internacional búlgaro também defendeu que a equipa técnica liderada por João Pereira “não é muito nova", porque "são amigos de Ruben Amorim, conhecem-no muito bem e a filosofia dele também”.



“Na Bulgária temos uma expressão: quando alguma coisa corre bem, não tem de se mudar muito. Por isso, a decisão do presidente é boa, apostar em treinadores da casa”, elogiou, prosseguindo: “Eu sou treinador e sei como é. Isto vai correr como antigamente, porque não há muita mudança. É claro que a equipa técnica é outra, mas é uma equipa técnica que foi muito próxima da primeira equipa, por isso, penso que esta decisão foi boa e espero, e acredito, que vai ser campeão novamente”.



Balakov falava à agência Lusa em Arganil, distrito de Coimbra, à margem do 30.º aniversário do núcleo sportinguista, que celebrou a efeméride com a entrega de galardões, um deles ao antigo criativo canhoto, que representou os "leões" durante cinco temporadas, entre 1990 e 1995, antes de rumar aos alemães do Estugarda.



O agora treinador está atualmente sem clube, depois de ter deixado no verão o Lokomotiv Sofia, na Bulgária, seu país de origem, por “algumas coisas pessoais que tinha para fazer”, e, na cerimónia, foi dito que “quem sabe, um dia treine o Sporting”.



À agência Lusa, Balakov não fechou a porta a Portugal, mas deixou o Sporting para depois.



“Portugal é um país sempre aberto para mim. É um país de que sempre gostei muito e sempre que haja hipótese, posso voltar, ainda por cima o Sporting, como já hoje me perguntaram. É um sonho voltar novamente ao Sporting. Mas, agora, temos de desejar muito sucesso à nova equipa técnica para continuar a ganhar e chegar de novo ao título”, admitiu.