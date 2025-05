Benfica ou Sporting? Título de campeão pode ficar carimbado em dérbi de nervos na Luz

Já o anfitrião Benfica está forçado, para alcançar o 39.º título da sua história, a bater o adversário por dois ou mais golos. Caso vença por margem mínima, a equipa encarnada partirá para a derradeira jornada em posição mais favorável. No fecho do campeonato, os benfiquistas vão deslocar-se ao terreno do Sporting de Braga, ao passo que o Sporting receberá o Vitória de Guimarães.





Ao lançar a partida, o técnico encarnado, Bruno Lage, confirmou o argentino Di María nos convocados. Sublinhou ainda a importância do dérbi. Rui Borges quis mostrar-se convicto de que o Sporting não deixará fugir o título.

Outras contas

. Mas, dado que carimbou uma vitória por 1-0, em Alvalade, à primeira volta.. Isto mesmo se a partida chegar ao fim com um empate., oitavo classificado, em Rio Maior.Ainda no domingo o AVS e o lanterna-vermelha Farense podem ver-se relegados para a II Liga, caso percam, respetivamente, diante do Estrela da Amadora e do Vitória de Guimarães, e o Boavista ganhe aos portistas.O Santa Clara, sexto classificado, pode instalar-se provisoriamente com o Vitória de Guimarães no quinto lugar, se vencer na receção ao Famalicão. Os jogos entre Nacional e Rio Ave e Gil Vicente e Arouca servirão essencialmente para cumprir calendário.