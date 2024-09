"Bis" de Telma coloca Sporting na próxima fase da `Champions` feminina

Contratada este ano ao Marítimo, a avançada voltou a ser decisiva, em Kopavogur (Islândia), com golos aos 04 e 74 minutos, festejados à Viktor Gyökeres, ponta de lança que desde a época passada tem tido forte impacto no futebol masculino dos 'verde e brancos'.



Sendo cedo para saber se a madeirense terá um impacto tão significativo para a equipa orientada por Mariana Cabral como o sueco teve para o conjunto de Rúben Amorim, o certo é que já soma quatro golos noutros tantos encontros e voltou a ser decisiva, depois de, no primeiro jogo da época, ter sido preponderante na conquista da Supertaça, contra o Benfica.



Três dias após deixar pelo caminho o Eintracht Frankfurt (20.º no ranking feminino de clubes da UEFA), o Sporting (68.º) voltou a encontrar um adversário teoricamente mais cotado (51.º) e que jogava em casa, mas tornou a justificar plenamente o triunfo, embora com mais alguns 'sobressaltos' do que frente às alemãs.



O encontro começou praticamente com as portuguesas a marcar, quando Cláudia Neto aproveitou as facilidades concedidas pela defesa adversária para servir Telma Encarnação (quatro minutos) para o 1-0, num remate rasteiro e colocado já no interior da grande área.



Já depois de Cláudia Neto (26) ficar 'sem pernas' para concluir da melhor forma um contra ataque que conduziu, Britanny Raphino (32, 34, 36) e Telma Encarnação (37) também não acertaram nas redes e o Sporting foi para o descanso a vencer apenas pela margem mínima.



O Breidablik, que só no final da primeira parte conseguiu o primeiro remate, por Agla Albertsdóttir (42), foi crescendo no encontro, sobretudo devido a alguma intranquilidade da equipa portuguesa por não ter conseguido 'matar' o encontro.



A guarda-redes Hannah Seabert negou o empate a Samantha Smith (67), mas quanto mais as islandesas se aproximavam da baliza 'leonina', mais espaços deixavam nas costas para as 'leoas' explorarem a profundidade.



Telma Encarnação, após um 'sprint' de Diana Silva pelo corredor direito, 'ofereceu' o 2-0 a Ana Capeta (72) e a avançada que tinha saído há poucos minutos do banco não conseguiu sentenciar a partida, mas redimiu-se pouco depois, ao 'devolver' a assistência à companheira.



Lançada em profundidade, Telma Encarnação (74) contornou a guarda-redes, empurrou para as redes e voltou a simular uma máscara com as mãos, festejo popularizado por Gyökeres e que tem sido 'copiado' pela madeirense.











Jogo no Estádio de Kopavogur, na Islândia.



Breidablik -- Sporting, 0-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadoras:



0-1, Telma Encarnação, 04 minutos.



0-2, Telma Encarnação, 74.







Equipas:



- Breidablik: Telma Ívarsdóttir, Barbára Gísladóttir, Ásta Árnadóttir, Elín Karlsdóttir, Kristín Árnadóttir, Heida Vidarsdóttir (Margrét Gísladóttir, 83), Samantha Smith, Agla Albertsdóttir (Karitas Tómasdóttir, 83), Katrín Ásbjörnsdóttir (Hrafnhildur Halldórsdóttir, 68), Andrea Bjarnadóttir (Mikaela Pétursdóttir, 90) e Vigdís Kristjánsdóttir (Edith Kristjánsdóttir, 90).



(Suplentes: Aníta Gudmundsdóttir, Jakobína Hjörvarsdóttir, Mikaela Pétursdóttir, Karitas Tómasdóttir, Líf Van Bemme, Hrafnhildur Halldórsdóttir, Birta Georgsdóttir, Edith Kristjánsdóttir e Margrét Gísladóttir).



Treinador: Nik Chamberlain.



- Sporting: Hannah Seabert, Ana Borges, Georgia Eaton-Collins, Andrea Norheim, Alícia Correia, Maiara Niehues (Fátima Pinto, 82), Andreia Bravo (Brenda Pérez, 75), Cláudia Neto, Jacynta Gala (Diana Silva, 68), Telma Encarnação (Beatriz Fonseca, 82) e Brittany Raphino (Ana Capeta, 68).



(Suplentes: Catarina Potra, Catriona Sheppard, Ana Filipa Ribeiro, Rita Fontemanha, Ana Capeta, Brenda Pérez, Fátima Pinto, Vera Cid, Beatriz Fonseca, Diana Silva e Maísa Correia).



Treinadora: Mariana Cabral.







Árbitra: Deborah Bianchi (Itália).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kristín Árnadóttir (18), Georgia Eaton-Collins (20), Hannah Seabert (45), Andreia Bravo (62), Fátima Pinto (90+1) e Ásta Árnadóttir (90+4).