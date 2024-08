Capitão Morten Hjulmand regressa aos treinos no Sporting

O capitão dos ‘leões’, de 25 anos, lesionou-se no desafio da ronda inaugural da I Liga, em Alvalade, onde os ‘verdes e brancos’ venceram o Rio Ave por 3-1, tendo falhado as duas goleadas impostas ao Nacional (6-1), na Madeira, e Farense (5-0), em Faro.



Desta forma, é provável que possa ser convocado por Rúben Amorim para o clássico da quarta jornada, agendado para sábado, diante do FC Porto, no Estádio José Alvalade.



No apronto de hoje, além do médio defensivo, o técnico ‘leonino’ contou com os jovens Kauã Oliveira, Miguel Alves e o guarda-redes Miguel Gouveia.



O campeão nacional volta a treinar na terça-feira, à porta fechada, na academia, em Alcochete.