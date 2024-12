CD da FPF abre processo disciplinar a João Pereira

Além de João Pereira, também foram instaurados processos disciplinares à SAD do Sporting e ao adjunto Tiago Teixeira, que tem estado em pé no banco nos jogos e falado nas entrevistas rápidas nos canais televisivos.Estes processos, decididos na reunião da secção profissional do CD na terça-feira, surgem na sequência de uma queixa da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF), por João Pereira não possuir “habilitações necessárias” para a função.”, disse, na altura, o presidente da ANTF, José Pereira, em declarações à agência Lusa.O Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) prevê, no artigo 96.º-A, sanção de multa, que pode ir aumentando com o tempo, para um clube que apresenta um quadro técnico sem habilitações mínimas.