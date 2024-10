"Champions". Benfica e Sporting querem voltar a ganhar

Na primeira jornada, a equipa, já sob o comando de Bruno Lage, que substituiu o treinador alemão Roger Schmidt, venceu na visita ao Estrela Vermelha (2-1).Dois triunfos que deixam o Benfica em terceiro lugar nesta fase de Liga, com os mesmos seis pontos do líder Borussia Dortmund, de Brest, Bayer Leverkusen, Liverpool, Aston Villa e Juventus, os únicos apenas com vitórias.





O campeão nacional Sporting chega à terceira jornada com quatro pontos, depois de ter vencido em casa o Lille (2-0) e ter empatado na visita ao PSV Eindhoven (1-1).



Os "leões" visitam na terça-feira o Sturm Graz, um oponente que nas anteriores jornadas perdeu em casa com o Club Brugge (1-0) e fora com o Brest (2-1).





É um momento em que os dois emblemas lisboetas podem somar pontos, perspetivando já a ‘dureza’ da jornada seguinte, em que o Benfica joga fora com Bayern Munique (seis vezes campeão) e Sporting em casa com o Manchester City (campeão em 2022/23).



Após esta fase, de 36 equipas, que terá oito jogos, quatro em casa e quatro fora, os oito primeiros apuram-se diretamente para os oitavos de final, e 16 equipas, situadas entre a nona e 24 posições, disputam um ‘play off’ de acesso, a duas mãos.



Real Madrid entra em ação



Na ronda, o recordista de "Champions", o Real Madrid (15 troféus) recebe o Borussia Dortmund, atual líder no novo formato, com seis pontos e 10 golos marcados e um sofrido, depois de os "merengues" terem perdido na visita ao Lille (1-0).



O jogo está agendado para terça-feira (20h00), um dia antes de novo confronto hispano germânico, com o Barcelona a receber o Bayern Munique, numa fase em que cada uma das equipas tem uma vitória e uma derrota.



Ainda na terça-feira, o AC Milan, do treinador português Paulo Fonseca, recebe os belgas do Club Brugge com a pressão de ainda não ter somado qualquer ponto, com derrotas em casa com o Liverpool (3-1) e fora com o Bayer Leverkusen (1-0).