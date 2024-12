“Champions”. Sporting e Benfica vão à luta

A derrota na quinta jornada da fase de liga da "Champions", contra o Arsenal (5-1), em Alvalade, deixou marcas nos "leões", já que, dias depois, foram derrotados em casa pelo Santa Clara (0-1), falhando a inédita oportunidade de começar uma edição da I Liga portuguesa com 12 triunfos seguidos.Seguiu-se novo desaire em Moreira de Cónegos, na quinta-feira, ante o Moreirense (2-1), para a I Liga, com a equipa de João Pereira, que lidera em Portugal, com mais dois pontos do que o Benfica (menos um jogo), e na "Champions" segue no 10.º posto, com 10 pontos, juntamente com mais seis conjuntos.Na quarta-feira, à mesma hora, entra em campo o Benfica, que desde que perdeu pela margem mínima em Munique, contra o Bayern, só sabe vencer - bateu FC Porto (4-1), Estrela da Amadora (7-0), Mónaco (3-2), Arouca (2-0) e Vitória de Guimarães (1-0).Ao contrário do rival Sporting,