Coates. Capitão do Sporting está de saída

Aos 33 anos, Coates vai completar um ciclo da vida profissional com o regresso ao Uruguai e ao Nacional de Montevideu, o clube onde se formou.



Coates capitaneava o Sporting desde 2020.



"Hoje é um dia muito difícil. Cheguei a esta decisão, com a minha família, de volta ao meu país, ao Nacional, porque achamos que é o melhor. Quero agradecer ao míster [Rúben Amorim], ao Hugo [Viana], que tentaram tudo, mas já tinha a decisão tomada", afirmou o uruguaio, num vídeo partilhado pelo Sporting.



Ao serviço dos "leões", Coates realizou 369 jogos, conquistando dois campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal, três Taças da Liga e ainda uma Supertaça.



Com 51 internacionalizações pelo Uruguai, e dois golos, esteve em três Campeonatos do Mundo - no Rússia2018 quando Portugal "caiu" nos "oitavos" frente à formação "celeste" -, disputou quatro edições da Copa América, além da Taça das Confederações e do torneio olímpico de Londres2012.



O defesa central uruguaio, vencedor da Copa América em 2011, começou por jogar no Sporting por empréstimo dos ingleses do Sunderland, em 2015/16, assinando, depois, em 2017/18, contrato com os `leões`, no qual foi, invariavelmente, primeira opção para o eixo da defesa. Coates tinha renovado contrato com o Sporting até 2025, mas com uma cláusula que permite esta saída.



O Sporting aceitou a saída do seu capitão.



A RTP sabe que os "leões" estão a preparar uma alteração à forma de jogar, ensaiando uma 'defesa a 4' para apresentar na nova temporada.