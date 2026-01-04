Daniel Bragança regressa aos relvados pela equipa B do Sporting

O médio, de 26 anos, foi suplente utilizado na(2-1), da 17.ª jornada do escalão secundário, entrando aos 62 minutos para o lugar de Manuel Mendonça, numa altura em que o treinador da equipa principal, Rui Borges, já se encontrava a assistir na bancada do Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.Bragança não jogava 15 de fevereiro do ano passado, quando sofreu uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo num encontro contra o Arouca, da I Liga, que os 'verde e brancos' acabariam por empatar (2-2), no Estádio José Alvalade.O médio dos bicampeões nacionais foi dado como apto pelo departamento clínico do clube há um mês, no início de dezembro, antes da visita aos alemães do Bayern Munique, para a Liga dos Campeões, mas ainda não tinha somado qualquer minuto de jogo nesta época.Aproveitou, assim, a equipa B do Sporting para ganhar ritmo competitivo e acelerar o regresso às opões de Rui Borges, na equipa principal, técnico que tem referido, várias vezes, em conferências de imprensa, que o médio está apto, mas ainda à procura da forma física que lhe permita voltar às opções.Esta foi a segunda lesão grave do jogador formado na Academia dos ‘verde e brancos’, que falhou toda a época de 2022/23 após sofrer uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito durante a pré-temporada.Daniel Bragança, de 26 anos, estreou-se pela equipa principal do Sporting pela ‘mão’ de Ruben Amorim, em 2020/21, após empréstimos ao Farense e Estoril Praia, e contabiliza três títulos de campeão nacional (2020/21, 2023/24 e 2024/25), uma Taça de Portugal (2024/25) e duas Taças da Liga (2020/21 e 2021/22).