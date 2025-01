Guarda-redes Rui Silva a caminho do Sporting

A transferência deve ficar fechada por valores a rondar os 5 milhões de euros, com empréstimo e opção obrigatória de compra.Ao início da tarde, ao diário de Sevilha, Rui Silva disse estar recuperado da lesão no ombro e que não podia adiantar mais detalhes.Manuel Machado, técnico que lançou Rui Silva no Nacional da Madeira, afirmou que o guarda-redes português vem para Alvalade para discutir a titularidade.O percurso de Rui Silva foi sempre em crescendo e acompanhado por Manuel Machado, acrescentando que o guarda-redes de 30 anos está pronto para defender a baliza de um clube grande.Aos 30 anos, Rui Silva quer regressar ao futebol português, onde ganhou destaque no Nacional, e tem reforçado nos bastidores o desejo de jogar no Sporting.