Guardião Kovacevic assume erro cometido no jogo com o Union Saint-Gilloise

“Quanto ao segundo golo, claro [que foi um erro], mas depois dos erros aprendes algo novo”, disse o jogador aos jornalistas, à margem da visita de uma comitiva ‘leonina’ ao Centro Infantil de Odiáxere, no concelho de Lagos, distrito de Faro, onde o Sporting está a estagiar.



No jogo de quarta-feira, no Estádio Algarve, os belgas garantiram o empate aos 88 minutos, numa jogada em que Kovacevic, algo hesitante, falhou a abordagem a um passe para as costas da defesa e o canadiano Promise David chegou primeiro à bola para rematar para a baliza vazia.



“Foi um jogo particular, nesse tipo de jogos encontramos sempre alguns aspetos em que podemos crescer. E, como equipa, temos de melhorar muito antes do início do campeonato. Foi um bom jogo e uma boa oportunidade”, salientou o jogador, oriundo dos polacos do RKS Rakow.



O guardião considerou que “foi um prazer jogar perante os adeptos pela primeira vez” e que gostou “bastante do apoio durante os 90 minutos”.



“Mal posso esperar pela estreia em Alvalade”, declarou o jogador, que esteve acompanhado na iniciativa pelos colegas de equipa Nuno Santos, Morita e Dário Essugo.



Kovacevic, que assinou contrato por cinco temporadas, referiu estar “muito feliz” e “orgulhoso” por ter aceitado o convite do Sporting, em que diz ter sido bem recebido e já se sentir “em família”.



O reforço do Sporting deixou elogios aos treinadores de guarda-redes Jorge Vital e Tiago Ferreira: “Estou a gostar muito de ser treinado por eles. São fantásticos, como pessoas e como treinadores de guarda-redes. Não esperava que fosse assim, estamos a trabalhar no duro e eles são incríveis na análise, de um nível muito alto”.



A estreia oficial da equipa orientada por Rúben Amorim está marcada para 03 de agosto, em Aveiro, frente ao FC Porto, vencedor da Taça de Portugal 2023/24, em jogo da Supertaça Cândido de Oliveira.



“Temos de melhorar em termos táticos nas próximas semanas e acredito que estaremos preparados. É um jogo de 50/50, é difícil prever um resultado. Sabemos que o FC Porto tem qualidade e é uma boa equipa, mas estamos focados só em nós”, frisou Kovacevic.



O jogador assegurou que a equipa dará o seu melhor para “tentar ganhar o campeonato outra vez”, mas lembrou que todas as equipas “começam com zero pontos”.