Hjulmand assume "honra" por jogar oitavos da Champions pelo Sporting

Perante a imprensa presente em zona mista realizada no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Hjulmand mostrou-se apostado em desfrutar do momento e, perante a possibilidade de disputar um dérbi lisboeta nos oitavos de final, considerou que tal constituiria "uma honra", tal como defrontar qualquer outro opositor.

"Estou muito orgulhoso e é uma grande motivação. Agora o foco está no Nacional, que está a jogar muito bem neste momento. Estou apenas feliz por poder fazer parte dos oitavos de final. Se jogarmos com o Benfica ou com outra equipa, será uma honra participar nesta competição", disse o internacional dinamarquês.

O médio sportinguista destacou a personalidade da equipa `verde e branca`, que anulou duas situações de desvantagem e acabou por vencer em casa do Athletic Bilbau com um golo nos instantes finais (3-2).

"Também no jogo contra o Arouca tínhamos tido muita motivação para dar a volta ao resultado e conquistarmos a vitória e ontem [quarta-feira], mesmo sem termos os nossos adeptos, recuperámos duas vezes [de desvantagens] em Bilbau, um lugar difícil de jogar. Tivemos dificuldades na primeira metade, mas ainda assim vencemos o jogo", vincou, feliz.

Elemento de grande influência no balneário sportinguista, Hjulmand não escondeu o orgulho pelo êxito alcançado, destacando o triunfo sobre o atual campeão europeu, o Paris Saint-Germain, na jornada anterior da competição.

"Para ser honesto, quando vimos o alinhamento dos jogos, sabíamos que iria ser difícil, até contra o vencedor da Liga dos Campeões no ano passado [PSG]. Especialmente em Alvalade, sentimos a energia dos fãs, a puxar muito por nós", finalizou.