Hugo Viana vai deixar o Sporting para ser diretor-geral do Manchester City

"A Sporting Clube de Portugal -- Futebol, SAD informa que Hugo Viana irá desempenhar funções no Manchester City FC a partir da temporada 2025/2026", informa o Sporting, em comunicado divulgado no seu site oficial.

Na nota, os campeões nacionais revelam que o processo "teve início há meses e conheceu desenvolvimentos importantes nas últimas semanas, tendo sido acompanhado desde o começo pela administração do Sporting CP".

"Durante este período, o Sporting CP foi planeando e preparando uma nova estrutura organizacional no futebol profissional, deixando de existir a figura de diretor desportivo", adiantam.

O antigo internacional português Hugo Viana desempenha o cargo de diretor desportivo do Sporting desde 2018, aquando da eleição de Frederico Varandas para presidente, depois de também ter desempenhado as mesmas funções no Belenenses, em 2017/18.

A saída de Hugo Viana será colmatada com a entrada de Bernardo Palmeiro, que prestou assessoria executiva à administração e ao departamento de futebol entre 2020 e 2023, e que "assumirá, na próxima época, a função de diretor-geral do futebol e juntamente com o actual diretor de scouting, Flávio Costa, vão reportar diretamente ao presidente, Frederico Varandas", informam os `leões`.

Além de continuar a contar "com o empenho e total compromisso de Hugo Viana até ao último minuto de jogo desta época", o Sporting refere que o ainda diretor desportivo está "envolvido no processo de transição para o futuro modelo organizacional" do futebol profissional.

"O Sporting CP reconhece o papel central que Hugo Viana teve na criação de uma estrutura profissional de alto nível no futebol do clube e está determinado em continuar o caminho de crescimento e sucesso verificado nas últimas temporadas", concluiu o comunicado.

Por seu lado, o Manchester City - em que alinham os internacionais lusos Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva - confirmou a saída de Txiki Begiristain e a entrada de Hugo Viana para diretor-geral para o futebol dos `citizens` a partir de 2025/26, revelando que o português e o espanhol vão "colaborar nos meses que antecedem o verão de 2025, de forma a garantir uma transição segura" no cargo.