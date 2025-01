I Liga. Sporting defende liderança com Farense

Os rivais lisboetas regressam ao campeonato animados pelo apuramento para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas os “leões” têm mais razões para sorrir, uma vez que dispõem de seis pontos de vantagem sobre Benfica e FC Porto, que já será orientado em Vila do Conde pelo novo treinador, o argentino Martín Anselmi.



O campeão nacional parece ter entrado nos eixos com a chegada do treinador Rui Borges, após a curta, mas calamitosa, passagem de João Pereira pelo comando técnico, ocupando o lugar deixado vago pela saída de Ruben Amorim para os ingleses do Manchester United.



O Sporting procura, pelo menos, conservar a vantagem confortável no topo da classificação antes da visita ao estádio do Dragão, na próxima ronda, e o Farense, 17.º e penúltimo classificado, com apenas uma vitória em 10 jogos fora de casa, perfila-se como o adversário ideal.



A diferença de valor entre as duas equipas ficou bem evidente no confronto da primeira volta, em que os “leões” golearam por 5-0, com um “hat-trick” de Viktor Gyökeres, mas o avançado sueco, melhor marcador da I Liga, com 22 golos, tem limitações físicas e poderá ficar de fora da partida de sábado.



Benfica em recuperação



No mesmo dia, o Benfica procura regressar aos triunfos na I Liga, depois da derrota sofrida no fim de semana passado frente ao Casa Pia, por 3-1, a terceira nos últimos quatro encontros na prova, amplificada pelas declarações controversas do treinador Bruno Lage.



O Benfica sentiu muitas dificuldades para vencer na receção ao Estrela da Amadora, na primeira volta, por 1-0, e poderá encontrar mais em casa dos tricolores, onde o atual 16.º e antepenúltimo colocado ganhou quatro dos derradeiros oito jogos, tendo perdido apenas dois, precisamente, os últimos.



FC Porto estreia Anselmi



O FC Porto já sob o comando de Martín Anselmi, também está longe da melhor forma, com duas derrotas e um empate, responsáveis pela saída do treinador Vítor Bruno.



O Rio Ave, nono posicionado, perdeu um único jogo em casa (o último, com o Sporting, por 3-0) e vai apadrinhar a estreia na I Liga de Martín Anselmi, que estará privado de dois jogadores influentes, os espanhóis Nico González e Samu, melhor marcador da equipa e segundo “artilheiro” da prova, com 13 golos.



O FC Porto fecha a jornada na segunda-feira, pouco depois de o Sporting de Braga visitar o Moreirense, 10.º classificado.



Lutas à parte



Santa Clara e Casa Pia, sensacionais quinto e sexto colocados, defrontam-se no sábado, nos Açores, sob o olhar atento do Vitória de Guimarães, sétimo, que recebe no mesmo dia o AFS (15.º), numa ronda que arranca esta sexta-feira, com a receção do lanterna-vermelha Boavista ao Famalicão (12.º).



Programa da 20.ª jornada:



- Sexta-feira (hoje), 31 jan:



Boavista – Famalicão, 20h15



- Sábado, 1 fev:



Nacional – Arouca, 15h30



Santa Clara - Casa Pia,15h30 em Lisboa



Gil Vicente - Estoril Praia, 18h00



Vitória de Guimarães – AFS, 20h30



- Domingo, 2 fev:



Sporting – Farense, 18h00



Estrela da Amadora – Benfica, 20h30



- Segunda-feira, 3 fev:



Moreirense - Sporting de Braga, 18h45



Rio Ave - FC Porto, 20h45