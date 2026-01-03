José Carlos Pinto assina pelo Sporting

"É fantástico. O Sporting foi um grande impulsionador do atletismo desde o início, teve grandes nomes a correr pelo clube, e é incrível poder continuar esse legado. É um sentimento inexplicável", disse, em declarações aos canais do clube ‘leonino’.



Sobre os próximos objetivos, José Carlos Pinto, que acredita poder chegar aos Jogos Olímpicos Los Angeles2028, apontou para a Taça dos Campeões Europeus de corta-mato e Nacionais de Clubes, acreditando que pode bater o recorde nacional dos 10 km, dias depois de o ter feito nos cinco quilómetros.



Em 31 de dezembro, o atleta, de 28 anos, bateu o recorde nacional dos cinco quilómetros, ao vencer a Corsa dells Nassos, a tradicional última corrida catalã do ano, cumprindo a prova disputada em Barcelona em 13.10 minutos e superando o anterior melhor registo português, que pertencia, desde 1996, a Paulo Guerra, com 13.51 minutos.



O tempo do português na Corsa dells Nassos é também a quinta melhor marca europeia de sempre nos 5 km – o recorde é do francês Jimmy Gressier, que correu a distância em 12.57 este ano, em Lille.



Em novembro, a correr como individual, José Carlos Pinto sagrou-se campeão nacional de corta-mato, já depois de o ter feito nos 1.500 e nos 5.000 metros nos Nacionais de pista, em agosto.

