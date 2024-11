Perfil. João Pereira assume transição suave em Alvalade

Promovido no verão ao leme da equipa B leonina, quinta classificada da Série B da Liga 3, em substituição de Filipe Çelikkaya, o ex-defesa direito, de 40 anos, emancipará uma carreira curta e inexperiente nos bancos, iniciada em 2021/22 como adjunto dos sub-23 - que orientaria nas duas temporadas seguintes -, após 18 anos como jogador profissional.



A direção presidida por Frederico Varandas recorreu a uma solução interna, ambientada aos métodos de trabalho e ao modelo de jogo preconizado por Ruben Amorim, que tinha sido anunciado em 28 de outubro pelo Manchester United, 13.º colocado da Liga inglesa, mas continuou em Alvalade até à paragem dos campeonatos para as seleções nacionais.



Com três passagens pelo Sporting como atleta (2010-2012, 2015-2016 e 2021) - a última das quais orientado pelo novo treinador dos ‘red devils’, quando os ‘leões’ voltaram a conquistar a I Liga 19 anos depois -, João Pereira ostenta uma longa relação de amizade com Varandas e já vinha a ser moldado na ‘sombra’ pela estrutura, oferecendo uma alternativa rápida perante o crescente interesse da Premier League no seu antecessor.



“Está a fazer os seus passos, é um excelente treinador e tem todas as condições para vir a orientar o Sporting”, admitiu Amorim, em maio, já depois de o presidente ter vaticinado um grande futuro como técnico ao antigo defesa, o sétimo por si escolhido para liderar a equipa principal - Tiago Fernandes e Leonel Pontes asseguraram transições interinas.



Se Frederico Varandas enfrentará um teste exigente ao crescimento do projeto ‘leonino’, que também vai deixar de contar no final da época com o diretor desportivo Hugo Viana, rumo ao Manchester City, tetracampeão inglês e rival citadino do Manchester United,





O ex-treinador do Sporting B precisa de uma afirmação rápida para corresponder às expectativas e competitividade erguidas por Ruben Amorim em quatro anos e meio.





Nascido em 25 de fevereiro de 1984, João Pedro da Silva Pereira cresceu no Casal Ventoso e fez-se aluno exemplar na Casa Pia, encontrando no futebol um escape aos problemas socioeconómicos e criminais frequentes naquele antigo bairro lisboeta, tendo despertado o interesse do Benfica a partir dos escalões de base do Domingos Sávio.



Percurso diversificado





Entre 2003 e 2021, João Pereira foi jogador profissional, jogando principalmente a lateral direito, como defesa. Ficou conhecido pela sua extrema agressividade em campo. Tendo feito a sua formação no Benfica, estreou-se pelos encarnados em 2003.



José António Camacho chamou-o, tendo vindo a marcar dois golos contra o Paços de Ferreira. Na temporada de 2004-2005 marcou um golo ao Beira Mar que veio a ajudar o Benfica a passar para a eliminatória seguinte da Taça de Portugal. O Estádio do Bessa fica marcado para João Pereira, uma vez que lá se estreou tanto no Campeonato Nacional como na Taça UEFA.



Na época de 2006/07 actuou no Gil Vicente.



No mercado de Inverno de 2009-2010 foi contratado pelo Sporting CP. No verão de 2012 assinou pelo Valência FC por 3 épocas, por €3.684.210.



No fim do mercado de Inverno de 2015, assina contrato com o clube alemão Hannover 96.



A 13 de julho de 2015, regressou ao clube que o catapultou para o futebol internacional, o Sporting. Sai em 2017 para o Trabzonspor Kulübü, regressando em 2021 ao Sporting, onde se sagra campeão nacional.



É desde esta segunda-feira treinador da equipa principal do Sporting.



Enquanto futebolista João Pereira foi convocado pela primeira vez para a seleção por Paulo Bento, a 3 de outubro de 2010, para o duplo embate frente à Dinarmarca e Islândia, jogando ambos os jogos a titular. Foi internacional durante 10 anos em 40 ocasiões.



c/Lusa