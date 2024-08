Rúben Amorim assume que objetivo do Sporting é "chegar à fase seguinte"

"O objetivo passa sempre por chegar à fase seguinte. Não há volta a dar. Temos de fazer algumas vitórias e esse é o objetivo", reconheceu o treinador `verde e branco`, durante a conferência de imprensa de antevisão do encontro com o FC Porto, para a I Liga.

O sorteio da Liga dos Campeões, realizado na quinta-feira, colocou no caminho dos `leões`, em Alvalade, os ingleses do Manchester City e do Arsenal, os franceses do Lille e os italianos do Bologna, estes últimos também adversários do Benfica.

Fora de casa, o Sporting vai defrontar o PSV, nos Países Baixos, o Sturm Graz, na Áustria, o Leipzig, na Alemanha, e o Club Brugge, na Bélgica.

"Calhámos com as equipas mais fortes em casa, depois, vamos fora naquelas equipas que as pessoas olham e sentem que há mais uma igualdade de forças. Vai ser aliciante e muito difícil, porque depois teremos de nos lembrar que temos de ganhar todos os jogos do campeonato", comentou o treinador.

Noutro tema, Amorim admitiu ainda estar "muito feliz" com a chamada de quatro jogadores do Sporting à seleção portuguesa, Gonçalo Inácio, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e Geovany Quenda, que, segundo o técnico, era "uma questão de tempo".

"Eu acho que ninguém esperava o Quenda, mas não esperava nesta altura. Olhando para o Quenda, toda a gente consegue perceber que se o miúdo mantiver a humildade e o trabalho é uma questão de tempo", comentou.

O Sporting recebe o FC Porto no sábado, em partida da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Luís Godinho (AF Évora).

Amorim preparado para não receber mais um avançado, mas mantém "esperança"





O treinador do Sporting, Rúben Amorim, disse hoje que está preparado para não receber mais nenhum avançado antes do encerramento do mercado de transferências de futebol, mas lembrou que "a esperança é a última a morrer".

"Estamos preparados para isso, porque isso faz parte da nossa vida. Portanto, venha avançado ou não, estou muito satisfeito, porque o clube fez tudo e mais alguma coisa para trazer os jogadores que entendemos que deviam entrar. Mas o mercado não fechou, a esperança é a última a morrer", atirou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete.O tema, de resto, dominou a antevisão do encontro da I Liga contra o FC Porto e o treinador assegurou que os `leões` não vão "entrar em loucuras" para contratar um avançado e assegurou que irá "arranjar soluções" se isso não acontecer.Destacou, por outro lado, que o clube de Alvalade teve, até ao momento, a capacidade de segurar alguns dos seus principais ativos, incluindo o ponta de lança sueco, Viktor Gyökeres."O Viktor ficar, se calhar, é mais importante do que estarmos a gastar o dinheiro em dois avançados. Estamos a fazer o máximo para reforçar a equipa, mas jogadores como o Morten [Hjulmand], o [Gonçalo] Inácio, o Ousmane [Diomandé], o Viktor [Gyökeres], o Pote [Pedro Gonçalves] ficarem cá é muito importante e estou muito feliz com isso", frisou Amorim.Ainda assim, o técnico `leonino` admitiu que "obviamente que é arriscado" enfrentar a época, pelo menos até janeiro, sem reforçar a posição mais adiantada do terreno, mas virou a `agulha` para a chegada do uruguaio Maxi Araújo, que "ajuda bastante" a aumentar as opções, porque "joga em duas posições" no lado esquerdo."Enquadra-se no nosso projeto, é um jogador jovem, internacional pelo seu país numa posição onde tínhamos o Nuno Santos e adaptámos o Geny [Catamo]. Precisávamos de mais um jogador e a lesão do Nuno mostrou-nos isso. E pelo que vi nos primeiros treinos, estou muito satisfeito com ele", elogiou o técnico.