Rui Borges em reencontro de risco com o Vitória

Na sua estreia, focou-se na atitude dos jogadores. Agora, com uma semana de trabalho, será que se podrerá ver um Sporting mais à sua imagem? “Esse foi um Sporting à imagem de Rui Borges, competitivo. Com os jogadores mais identificados, vamos falhar em momentos, mas a parte competitiva tem de lá estar e se não o formos... o futebol está cada vez mais competitivo e temos de estar ligados, a inspiração só não chega, a atitude tem de estar e esteve, mas o maior desafio para todos é manter essa consistência na intensidade, competitividade e nível de jogo, que acredito que será cada melhor com o passar do tempo”.



Sobre o facto de em Inglaterra dizerem que Rúben Amorim quer Gyokeres já em janeiro afirmou: “Estou preparado para o jogo do Vitória, só e apenas. Se formos a acreditar nas notícias todas... o futebol de hoje é muito negócio e, enquanto treinador, foco-me no que tenho de trabalhar e tento ao máximo não me desviar disso- O resto é estrutura, cláusulas... foco-me no Vitória”.