Sporting. Conrad Harder a caminho da Alemanha para reforçar o RB Leipzig

Apesar de ter sido uma das escolhas para a sucessão de Gyokeres, Conrad Harder está mesmo de saída do Sporting.





O avançado de 20 anos está a caminho do RB Leipzig, que passa a contar com os préstimos do jogador. Os alemães vão pagar 24 milhões de euros mais seis milhões por objetivos.





O Sporting fica ainda com 15 por cento de uma mais valia de uma venda futura.





Conrad Harder chegou aos bicampeões nacionais proveniente do Nordsjaelland na temporada 24/25.





O avançado participou em 47 partidas na última temporada. Marcou onze golos e fez sete assistências, tendo sido fulcral na conquista da Taça de Portugal, frente ao Benfica, marcando o golo que deu a reviravolta sobre os rivais e que colocou os Leões em vantagem.





Esta temporada participou em cinco jogos e marcou um golo. Ao intervalo da partida entre Sporting e FC Porto, do último sábado, o jogador despediu-se dos adeptos.





O internacional dinamarquês venceu também a Liga Portuguesa, naquele que foi o bicampeonato para o Sporting, quase sete décadas depois.



