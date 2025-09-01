Sporting. Conrad Harder a caminho da Alemanha para reforçar o RB Leipzig
O avançado dinamarquês está a caminho do RB Lepzig, da Bundesliga. O jogador de 20 anos deixa o Sporting e deixará nos cofres do Leão um valor de 24 milhões de euros mais seis milhões por objetivos.
Apesar de ter sido uma das escolhas para a sucessão de Gyokeres, Conrad Harder está mesmo de saída do Sporting.
O avançado de 20 anos está a caminho do RB Leipzig, que passa a contar com os préstimos do jogador. Os alemães vão pagar 24 milhões de euros mais seis milhões por objetivos.
O Sporting fica ainda com 15 por cento de uma mais valia de uma venda futura.
Conrad Harder chegou aos bicampeões nacionais proveniente do Nordsjaelland na temporada 24/25.
O avançado participou em 47 partidas na última temporada. Marcou onze golos e fez sete assistências, tendo sido fulcral na conquista da Taça de Portugal, frente ao Benfica, marcando o golo que deu a reviravolta sobre os rivais e que colocou os Leões em vantagem.
Esta temporada participou em cinco jogos e marcou um golo. Ao intervalo da partida entre Sporting e FC Porto, do último sábado, o jogador despediu-se dos adeptos.
O internacional dinamarquês venceu também a Liga Portuguesa, naquele que foi o bicampeonato para o Sporting, quase sete décadas depois.
🤩😤#Harder#WirSindLeipzig 🔴⚪️ pic.twitter.com/PW8BXI1Fam— RB Leipzig (@RBLeipzig) September 1, 2025
