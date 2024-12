Sporting diz que Nani é "uma lenda do futebol" que ficará na sua história

"Uma lenda do futebol que vai ficar para sempre na nossa história", escreveram os `leões` numa publicação nas redes sociais.

Essa nota foi acompanhada de fotografias do jogador desde os tempos de `menino` a estrear-se na primeira equipa até outras, das duas passagens subsequentes de regresso a Alvalade, em que enverga a braçadeira de capitão.

Com 141 jogos de `leão` ao peito e 31 golos marcados, o extremo ficou ainda conhecido pelo festejo em mortal, que o clube lisboeta recorda na nota, com "Lá vai o Nani", o início de um cântico que alude aos seus golos e festejos no emblema `verde e branco`.

Na derradeira época, de regresso ao futebol português em que só tinha jogado no Sporting, ingressou no Estrela para se aproximar da família e cumpriu 10 jogos, marcando um golo, ao Boavista num empate caseiro 2-2 em 16 de setembro, e pisou um relvado de forma oficial justamente no Estádio de Alvalade, entrando aos 52 minutos contra o `seu` Sporting, numa derrota por 5-1 dos amadorenses.

O extremo formado no Sporting foi 112 vezes internacional `AA` por Portugal (24 golos), por quem conquistou o Euro2016, e depois de despontar nos `leões`, a que voltaria duas outras vezes, teve como ponto alto da carreira os sete anos no Manchester United (42 golos em 230 jogos), pelo qual foi campeão europeu em 2007/08.

A carreira ficou marcada pelos `verdes e brancos`, que representou por 141 vezes, e pelos `red devils`, com quem conquistou também o Mundial de clubes e a Liga inglesa, em quatro ocasiões, tendo jogado também em clubes por todo o mundo, como a Lazio, o Valência, o Fenerbahçe, o Orlando City ou o Melbourne Victory, tendo sido várias vezes nomeado à Bola de Ouro.