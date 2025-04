Sporting e Porto à espera de deslizes de Benfica e Braga

(Com Lusa)

Na 29.ª jornada, já praticamente sem qualquer possibilidade de chegar ao título, e após o descalabro com o Benfica (derrota 4-1 no Dragão), o FC Porto também voltou a festejar um triunfo, igualmente por 1-0, mas no reduto do Casa Pia, isolando-se à condição no terceiro posto., mas, desta vez, conseguiu manter a vantagem mínima, algo que deixou fugir com o Sporting de Braga (1-1), e continua a sonhar com o primeiro bicampeonato em 70 anos, com Geny Catamo a apontar o único golo da partida, aos 50 minutos.O moçambicano acabou por ser decisivo num encontro que foi bastante físico e intenso, com Viktor Gyökeres a ficar em ‘branco’.O avançado sueco vinha de seis jogos seguidos a marcar, cinco para o campeonato, num total de nove golos.Mesmo a vencer apenas por 1-0 no terreno do sexto classificado da I Liga, e obrigado a não deixar fugir ainda mais pontos na luta pelo título, o treinador do Sporting, Rui Borges, acabou por fazer regressar Pedro Gonçalves à competição, depois de uma ausência do internacional português de quase meio ano dos relvados.O Sporting passa, assim, a somar 69 pontos, contra os 68 do Benfica, que recebe no domingo o Arouca, 13.º classificado, com a equipa de Bruno Lage a tentar a 10.ª vitória seguida na I Liga.Já o Santa Clara, manteve-se com 46 pontos e foi ultrapassado pelo Vitória de Guimarães, agora quinto posicionado, com 48, que na abertura da jornada venceu o Gil Vicente, por 1-0, em Barcelos.Na luta pelo pódio, o, com Rodrigo Mora, de apenas 17 anos, a confirmar que é o mais recente talento do futebol português, marcando o único golo da partida, logo aos cinco minutos.Os ‘dragões’, com 59 pontos, ficam agora à espera que faz o Sporting de Braga, com 57, domingo na receção ao aflito AVS, num triunfo que foi crucial para o técnico argentino Martín Anselmi, que tem até a final da temporada a missão de demonstrar que realmente tem condições para continuar em 2025/26.Num duelo entre equipas ‘tranquilas’ na tabela, o(3-0), a grande sensação desta segunda volta, com golos de Sorriso, Sejk e Gil Dias, todos na segunda parte.Foi o terceiro triunfo seguido do Famalicão, que deixa os minhotos no sétimo posto, a três pontos do Santa Clara, enquanto o Estoril é nono.Renascido com a vitória na última jornada no campo do Rio Ave (2-0), o, desta vez no Bessa, perante o Nacional (1-0), que deu um passo importante rumo à manutenção.Os madeirenses, que venceram com um golo do avançado camaronês Joel Tagueu, aos 16 minutos, subiram aos 11.º posto, com 32 pontos, já a nove dos lugares ‘proibidos’.O Boavista, que voltou a ser comandado pelo interino Jorge Couto, segue em último, com 18 pontos.