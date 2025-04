Mora devolve terceiro lugar ao FC Porto

O FC Porto recuperou provisoriamente o terceiro lugar da I Liga, ao vencer o Casa Pia por 1-0, em Rio Maior, em encontro da 29.ª jornada da prova.

Depois da goleada caseira sofrida face ao Benfica (1-4), que custou a queda para o quarto posto, os ‘dragões’ regressaram aos triunfos graças a um tento de classe do ‘miúdo’ Rodrigo Mora, apontado logo aos cinco minutos.



Os ‘azuis e brancos’ passaram a somar 59 pontos, contra 57 do Sporting de Braga, que recebe no domingo o AVS, 16.º, com 23, enquanto o Casa Pia manteve-se com 40, no oitavo posto.