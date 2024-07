Sporting empata com belgas do Union Saint Gilloise

No Estádio do Algarve, esta noite, os "leões" empataram 2-2 com os vice-campeões belgas do Union Saint Gilloise.O jovem Rafael Nel marcou o primeiro golo, aos 46 minutos, Pote fez o segundo, aos 55'. Sadiki e Promise David, aos 73 e 88, empatarem para o vencedor da Taça da Bélgica e vice-campeão em 2023/24.

Antes, também hoje, o Sporting venceu por 2-0 o Portimonense, recém-despromovido à II Liga, no primeiro jogo de preparação do dia realizado no Algarve,



Já durante a pré-temporada, o campeão nacional obteve um empate com o Estoril Praia (0-0) e venceu o secundário Torreense (3-0).



O Sporting mantém-se em estágio no Algarve até 24 de julho, num período com jogos agendados diante Farense e Sevilha, na terça-feira, às 10:00 e 20:30, respetivamente.



Em 27 de julho, discute o Troféu Cinco Violinos, com os espanhóis do Athletic Bilbau, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.