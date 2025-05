Sporting. Gyokeres centenário diz sentir-se em casa

Foi frente ao Benfica que Viktor Gyokeres alcançou uma centena de partidas pelo Sporting. Apesar de não ter marcado contra o rival da Segunda Circular, o sueco leva uns impressionantes 95 golos de Leão ao peito, aos quais junta ainda 27 assistências.





Em entrevista à Sporting TV, canal do clube leonino, o avançado sueco afirmou "sentir-se em casa" e espera festejar o bicampeonato no próximo sábado. "Vai-se para o relvado e aproveita-se cada minuto a jogar por este clube e em frente a estes adeptos", declarou o jogador.





A cumprir ainda a segunda temporada em Alvalade, Gyokeres explicou que a chegada à partida centenária foi rápida e lembrou que o Sporting ainda tem duas partidas importantes por disputar esta temporada. Duas partidas que podem valer dois títulos.





"O objetivo é vencer os dois jogos que faltam. O foco está todo no sábado, em vencer, e depois no seguinte", continuou Gyokeres.







O avançado leva 38 golos na Liga Portuguesa e ainda pode alcançar a Bota de Ouro, apesar de estar a competir com jogadores que atuam em ligas com melhores quoficientes. Para o sucesso em frente às balizas, Gyokeres destacou a força dos adeptos e atmosfera que criam no Estádio José Alvalade.





"Vemos adeptos praticamente em todo o lado. Nunca param de apoiar. Dá para sentir que vivem para o clube, para o futebol. Dá-nos algo extra, motiva-nos muito para atingirmos outro nível", explicou.





O Sporting só depende de si próprio este sábado para revalidar o bicampeonato. Frente ao Vitória de Guimarães, a equipa treinada por Rui Borges precisa de fazer o mesmo resultado que o Benfica, que vai jogar em Braga. Há setenta anos que o clube de Alvalade não festeja dois triunfos consecutivas para a Liga Portuguesa.





Gyokeres tem sido a principal figura do Sporting. O sueco é o melhor marcador da equipa esta temporada com 52 golos e irá tornar-se no melhor marcador do campeonato pela segunda vez consecutiva. A terminar a segunda temporada em Lisboa, especula-se que o sueco já tenha acordo para reforçar o Arsenal na próxima temporada.





(c/ Lusa)