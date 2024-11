Sporting iguala melhor arranque da sua história com reviravolta em Braga

Os 'arsenalistas' chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com um 'bis' de Ricardo Horta (20 e 45 minutos), mas, no adeus de Rúben Amorim rumo ao Manchester United, os 'leões' deram a volta, com tentos de Morita (58), Hjulmand (81) e Harder (89 e 90+4).



A formação 'leonina' soma, assim, 11 vitórias nas primeiras 11 jornadas, como tinha conseguido há 34 anos, sob o comando do brasileiro Marinho Peres.



Em 1990/91, os 'leões' ganharam os primeiros 11 embates, cedendo apenas à 12.ª jornada, quando empataram 2-2 no reduto do Desportivo de Chaves, num jogo em que venciam por 2-0 ao intervalo.



A série acabou por culpa dos tentos na segunda parte de Filgueira (53 minutos) e Gilberto (71), a anular os conseguidos na primeira por Oceano (25) e Fernando Gomes (28).



O recorde do Sporting ficou, assim, em 11 triunfos, sendo que o 11.º também foi conseguido face ao Sporting de Braga, que os 'leões' bateram em Alvalade por 3-0, em 11 de novembro de 1990, com dois golos de Gomes e um de Oceano.



Depois dessa época - em que o Sporting não conseguiu manter o ritmo inicial e acabou no terceiro lugar (24 vitórias, oito empates e seis derrotas, em 38 jogos) -, nenhuma equipa tinha chegado às 11 vitórias a abrir a prova.



Em 2024/25, os 'leões' repetiram o feito, com Rúben Amorim a sair em 'grande' de Alvalade, com 164 vitórias, 34 empates e 33 derrotas (510-199 em golos), e cinco títulos, em 231 jogos.



Nas 11 jornadas da presente época, o Sporting soma 39 golos marcados e cinco sofridos, registo que supera largamente o de 1990/91, época em que os 'leões' chegaram à 11.ª ronda com 28 marcados (11 por Gomes) e quatro sofridos.



Viktor Gyökeres, que ficou em 'branco' em Braga, é a grande referência ofensiva da equipa, somando 16 golos.



Além de ter replicado o melhor registo da sua história, o Sporting igualou também o segundo melhor do Benfica, que, em 1982/83, começou igualmente a prova com 11 vitórias.



Sob o comando do sueco Sven-Goran Eriksson, os 'encarnados' só perderam os primeiros pontos à 12.ª ronda, com um empate a um golo no pelado do Alcobaça, que chegou ao golo aos 88 minutos, por Nelito, anulando o tento de Nené, aos 40.



Melhor do que o Benfica de 1982/83 e o Sporting de 1990/91 e de 2024/25, só o FC Porto de 1939/40, que, liderado pelo húngaro Mihaly Siska, começou com 13 vitórias, e o 'insuperável' Benfica de 1972/73, vencedor dos primeiros 23 encontros, com o inglês Jimmy Hagan ao 'leme'.



Em 1939/40, o Sporting impediu o pleno de triunfos dos 'dragões', que ganharam o campeonato com 17 vitórias e uma derrota, sofrida no Campo do Lumiar, por 4-3, em 21 de abril de 1940, em embate da 14.ª jornada.



Quanto ao Benfica de 1972/73, conseguiu o impensável, pois garantiu o título à 23.ª jornada, de 30, depois de um triunfo caseiro por 3-0 face ao Vitória de Setúbal, em 11 de março de 1973, com dois golos de Artur Jorge e um do 'rei' Eusébio.



À 24.ª ronda, os 'encarnados', já campeões, estiveram a vencer o FC Porto por 1-0 e 2-1, nas Antas, com tentos de Nené e Eusébio, mas, aos 86 minutos, Flávio apontou o 2-2 final, que acabou com o melhor arranque de sempre de uma equipa no campeonato português.