Sporting procura regresso às vitórias em Moreira de Cónegos

Naquele que será o primeiro jogo do treinador João Pereira fora de casa, os "leões" procuram evitar novo deslize, depois das derrotas com o Arsenal (5-1), na Liga dos Campeões, e com o Santa Clara (1-0), que resultou na primeira perda de pontos na I Liga esta temporada.O Sporting vai visitar um terreno onde apenas perdeu uma vez em 13 visitas para o campeonato, mas no qual o Moreirense ainda não perdeu esta temporada, tendo já empatado com o Benfica para a I Liga e derrotado o FC Porto na Taça de Portugal.A dificuldade evidente dos "leões" no jogo interior diante do Santa Clara pode levar a alterações na equipa.





Num campo mais pequeno, sem tanto espaço para rendilhar o jogo, o Sporting pode optar por juntar Harder a Gyokeres no ataque, preterindo de Edwards - muito abaixo do seu melhor momento. Morita pode saltar para o meio-campo titular, no lugar de Bragança e Gonçalo Inácio, recuperado, pode ser encaixado à esquerda no eixo central.





Do lado dos "cónegos", o campeonato tem sido muito equilibrado. 17 pontos, 17 golos marcados e 17 golos sofridos: uma equipa regular, menos espetacular do que a do ano passado mas com bastante competência.