Sporting propõe aos sócios compra do Alvaláxia por 17 milhões de euros

O Sporting vai propor aos sócios, na assembleia-geral de 05 de outubro, a aquisição do espaço comercial da Alvaláxia por 17 milhões de euros, segundo informação hoje divulgada, com a compra direta ou por ações em cima da mesa.

Entre os pontos que serão submetidos a votação na AG da próxima semana está a proposta da direção do clube, liderada por Frederico Varandas, de adquirir “direta ou indiretamente” o espaço.



A primeira de duas formas de compra propostas é a aquisição direta aos proprietários, por “um valor total de até 17 milhões de euros”, e a segunda é indireta, “mediante a aquisição de ações, quotas ou unidades de participação representativas do capital social da entidade proprietária”, até ao mesmo valor limite.



Em caso de aprovação, que terá de se realizar por dois terços dos votantes, será também autorizada “a constituição de quaisquer garantias”, como hipotecas ou penhor sobre as ações, para levar a cabo a operação.



A proposta já foi sujeita a parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar, segundo a comunicação dos ‘leões’, que nota que a direção considera a compra deste imóvel “estratégica e de extrema importância” no imediato.



Em 19 de setembro, o clube apresentou um plano estratégico para os próximos 10 anos em que a recompra do complexo, para ser reconvertido num novo museu, é uma das pedras basilares.



O espaço comercial junto ao estádio foi alienado em 2007, durante a presidência de Filipe Soares Franco, e o objetivo é criar um espaço “de entretenimento”, seja em dias de jogo ou não.