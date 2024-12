Sporting recebe líder Benfica na I Liga

O programa da 16.ª jornada tem o jogo de Lisboa como grande aliciante, mas no Porto também há dérbi, entre FC Porto e Boavista, partida que também influi nas contas do topo da classificação.



Com a equipa da “águia” apenas um ponto acima de “leões” e “dragões”, o FC Porto será líder provisório, em caso de vitória, e pode mesmo fechar a ronda nessa condição se os rivais da capital empatarem.



Se o dérbi de Lisboa terminar com vitória de um dos lados, o Benfica continuará líder ou o Sporting regressa ao topo, volvidos seis dias depois de ter cedido o primeiro lugar, que mantinha desde a primeira jornada.



“Leões” e “águias” em momentos diferentes



O Sporting teve uma semana sem descansar, já que após mais um empate de João Pereira se iniciou o rápido processo da substituição do jovem treinador, com a contratação de Rui Borges a ser negociada na véspera de Natal, para ser oficializada dias depois.



Rui Borges tem a ingrata missão de pegar na equipa logo em jogo frente ao eterno rival Benfica, motivado pela conquista do primeiro lugar, prosseguindo uma época muito consistente desde que Bruno Lage substituiu Roger Schmidt no comando técnico.



Com o técnico português os encarnados levam um registo de 10 vitórias e um empate no campeonato.



O novo treinador de Alvalade chega com o crédito de uma época bem sucedida ao leme do Vitória de Guimarães, sobretudo a nível europeu, com os vitorianos a ficarem somente atrás do Chelsea, na fase de liga da Liga Conferência.



Os “leões”, que podem queixar-se de alguma falta de sorte e de decisões desfavoráveis da arbitragem, só somaram desde então quatro pontos em quatro jogos, com uma vitória, um empate e duas derrotas, com um saldo de golos negativo (4-5).



“Dragões” à espera do clássico



No Dragão, o FC Porto recebe no sábado o vizinho Boavista, apenas 17.º e penúltimo, sendo claramente favorito para a conquista dos três pontos.



O treinador Vítor Bruno continua a ser contestado no Dragão, mas é um facto que está plenamente dentro da corrida pelo título, além de ter boas perspetivas de apuramento na Liga Europa.



Se vencer, o FC Porto isola-se provisoriamente na liderança e pode mesmo fechar o ano em primeiro, se um dia depois o dérbi da capital se saldar por empate.



Luta pelo quarto lugar



O atual quarto classificado, o Sporting de Braga, recebe no domingo o Casa Pia e tem uma boa ocasião para escapar aos mais diretos perseguidores, Santa Clara e Vitória de Guimarães.



Em situação periclitante na Liga Europa, os pupilos de Carlos Carvalhal estão francamente melhores na I Liga, numa época em que a grande referência é Bruma.



Atual quinto, a um ponto apenas do Sporting de Braga, o Santa Clara fechará a ronda na segunda-feira em Famalicão, no que será o último jogo do ano do campeonato.



Quanto ao Vitória de Guimarães, sexto, a cinco pontos dos rivais de Braga, joga pela primeira vez sem Rui Borges no domingo, em Faro.



Outros jogos



A ronda arranca esta sexta-feira, com o lanterna-vermelha Arouca a receber o Gil Vicente - se a equipa da casa vencer, cede o último lugar ao Boavista, se as “panteras” perderem em casa do FC Porto.



No sábado jogam-se também o AVS-Estrela da Amadora e o Estoril Praia-Moreirense e no domingo o Rio Ave-Nacional.



Programa da 16.ª jornada:



- Sexta-feira, 27 dez:



Arouca - Gil Vicente, 20h15



- Sábado, 28 dez:



AVS - Estrela da Amadora, 15h30



Estoril Praia – Moreirense, 18h00



FC Porto – Boavista, 20h30



- Domingo, 29 dez:



Farense - Vitória de Guimarães, 15h30



Rio Ave – Nacional, 15h30



Sporting de Braga - Casa Pia, 18h00



Sporting – Benfica, 20h30



- Segunda-feira, 30 dez:



Famalicão - Santa Clara, 20h15