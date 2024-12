Sporting sob pressão defende liderança da I Liga

Há duas rondas, o campeão nacional tinha mais seis pontos do que os portuenses e mais oito relativamente ao rival lisboeta – que tem menos um jogo realizado -, mas desbaratou parte considerável ao perder com Santa Clara (1-0) e Moreirense (2-1).“Afundado” com a equipa, o avançado sueco Viktor Gyökeres, figura de proa em Alvalade e melhor marcador destacado do campeonato, com 17 golos, faturou uma única vez nas últimas três partidas na prova e apenas através de uma grande penalidade.Em contraste com os encarnados, que obtiveram um resultado pouco animador na quarta-feira, ao empatarem 0-0 na receção ao Bolonha, para a Liga dos Campeões, o AVS não venceu nenhum dos últimos oito encontros na prova.Tal como João Pereira, o treinador Vítor Bruno também está muito pressionado no FC Porto, que atravessa a série mais negativa da temporada, com apenas dois triunfos nos derradeiros sete jogos, em todas as competições, tendo sido goleado pelo Benfica (4-1) e eliminado da Taça de Portugal, pelo Moreirense (derrota por 2-1).Os minhotos, que ocupam o quinto lugar, também jogam na segunda-feira, em casa, com o Famalicão (oitavo), na expectativa de se poderem aproximar do Santa Clara, sensacional quarto classificado, de visita ao lanterna-vermelha Arouca no dia anterior.A 14.ª jornada da I Liga arranca no sábado, com o jogo entre o Farense (17.º e penúltimo colocado) e o Gil Vicente (12.º) e encerra na segunda-feira, com o confronto entre Rio Ave (nono) e Vitória de Guimarães (sexto).Farense - Gil Vicente, 15h30Nacional - Moreirense, 18h00Sporting - Boavista, 20h30Arouca - Santa Clara, 15h30AVS - Benfica, 18h00Estoril Praia - Casa Pia, 20h30Sporting de Braga - Famalicão, 18h45FC Porto - Estrela da Amadora, 20h15Rio Ave - Vitória de Guimarães, 20h45