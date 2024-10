Sporting tenta continuar vitorioso na I Liga

Numa situação normal, e a viver um excelente arranque de temporada, a equipa de Alvalade teria tudo para somar a 10.ª vitória seguida na prova, perante o Estrela, mas tudo mudou durante a semana no até agora tranquilo ‘reino do leão’, face à iminente saída do treinador para o Manchester United.



Segundo classificado, a três pontos do líder, o FC Porto recebe no domingo o Estoril Praia, enquanto o Benfica, terceiro, a oito do topo (mas com menos um jogo), joga sábado na casa do Farense, último classificado.



Esta jornada antecede o clássico Benfica-FC Porto e o embate Sporting de Braga-Sporting, que se jogam na 11.ª ronda, em 10 de novembro.



A ronda 10 abre precisamente com o Sporting a receber o Estrela da Amadora, com vida difícil na antepenúltima posição, com todas as atenções viradas para Rúben Amorim, jogadores e reação dos adeptos no ‘tribunal’ de Alvalade.



O técnico já esteve na casa dos ‘leões’ desde o início desta ‘novela’, em que parece cada vez mais certo que vai rumar ao Manchester United ainda numa altura bem precoce da temporada, mas, desta vez, a presença, por exemplo, das claques, que estiveram ausentes no duelo da Taça da Liga com o Nacional (3-1), poderá ‘aquecer’ o ambiente.



Em pouco dias, um jogo que teria tudo para ser ‘fácil’ para o lado do Sporting, acaba por ter um peso bem grande na equipa ‘leonina’, com os rivais à espreita de um ambicionado deslize que lhes renove as esperanças.



Pedro Gonçalves, com problemas físicos nas últimas semanas, poderá regressar ao ‘onze’ e reintegrar o trio com Trincão e Gyokeres, que tão bons resultados tem dado neste arranque de época.



Já o FC Porto, com o avançado Samu a fazer um começo da carreira incrível nos ‘dragões’, e depois de um 5-0 ao AVS na última ronda, recebe um Estoril motivado pelo 4-1 imposto ao Arouca, mas que ainda deixa muitas dúvidas sob o comando do escocês Ian Cathro.



A equipa de Vítor Bruno parece ter tudo para somar a sexta vitória seguida na I Liga, embora os ‘canarinhos', na história recente, tenham vencido os dois últimos encontros para o campeonato, ambos por 1-0, na época passada.



Também no ‘papel’, o Benfica parece ter tudo para vencer o Farense, no Estádio Algarve - reduto em que a formação de Faro vai receber os 'grandes' esta temporada -, embora os algarvios tenham alguma tradição no futebol português de dificultar a vida aos ‘encarnados’.



Apesar do ‘acidente’ na Liga dos Campeões com o Feyenoord, desde o regresso de Bruno Lage, a equipa da Luz está ‘imperial’ na I Liga, com vitórias em quatro jogos seguidos e com um registo de 17 golos marcados e apenas dois sofridos. De resto, nos nove jogos sob o comando do técnico em todas as competições, as 'águias' venceram oito, sendo a única exceção o desaire com os neerlandeses.



O Sporting tem Gyokeres, o FC Porto tem Samu e o Benfica tem Akturkoglu, extremo turco que tem sido determinante na recuperação ‘encarnada’ após o mau arranque com Roger Schmidt, que levou ao despedimento do técnico germânico.



Nesta ronda, destaque ainda para Vasco Seabra, que vai fazer a estreia no comando do Arouca, rendendo o uruguaio Gonzalo García, demitido do cargo, na receção ao Sporting de Braga, e também para o dérbi minhoto entre Vitória de Guimarães e Moreirense, sexto e sétimo classificados, respetivamente, atrás dos bracarenses, quintos.



A ronda termina na segunda-feira, com um duelo entre insulares: os madeirenses do Nacional, penúltimos, recebem os açorianos do Santa Clara, que estão numa surpreendente quarta posição, apenas atrás dos três 'grandes'.