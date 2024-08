O Sporting, detentor do troféu, apurou-se hoje para a final da Supertaça de andebol, ao vencer o ABC de Braga, por 37-26, na primeira meia-final da prova, disputada na Póvoa de Varzim.

Os campeões nacionais, que já venciam ao intervalo por 16-12, garantiram a primeira vaga na decisão de domingo, ficando agora à espera do outro finalista, que sairá do duelo entre FC Porto e Benfica, que jogam hoje, às 17:30, no mesmo local.



Os ‘leões’ vão discutir pela quarta vez consecutiva a final da Supertaça, um troféu que conquistaram em quatro ocasiões (1997, 2001, 2013 e 2023).