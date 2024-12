Sporting vence Club Brugge e termina em segundo na fase de liga da Youth League

O Sporting terminou no segundo lugar da fase de liga da Youth League, apenas atrás do Inter Milão, ao vencer o Club Brugge por 1-0, na Bélgica, em jogo da sexta e última jornada.

Um golo marcado pelo médio Eduardo Felicíssimo, aos 17 minutos, foi suficiente para a equipa ‘leonina’ ganhar a partida disputada em Roeselare e conservar a segunda posição, em igualdade pontual com os austríacos do Salzburgo, terceiros colocados.



Após o empate 2-2 com o Lille, na estreia, o Sporting ganhou todos os jogos, perante PSV Eindhoven (2-0), Sturm Graz (3-1), Manchester City (2-0), Arsenal (3-0) e Club Brugge (1-0), que, em contraste com os ‘leões’, terminou sem qualquer triunfo.



O Sporting só foi superado pelo Inter Milão, autor de um percurso 100% vitorioso, e garantiu que jogará em casa nos 16 avos de final, frente a uma das últimas seis equipas apuradas, entre o 17.º lugar (ocupado pelo Benfica, mas, em princípio impedido pelo regulamento de defrontar o rival lisboeta) e o 22.º.



O clube de Alvalade atingiu as meias-finais da Youth League há duas épocas, mas nunca conseguiu vencer a competição que replica parcialmente o modelo da Liga dos Campeões, ao contrário de FC Porto e Benfica, que ergueram o troféu em 2018/19 e 2021/22, respetivamente.