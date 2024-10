Sporting vence na Taça Challenge de voleibol

Os "leões" precisaram de 107 minutos para se imporem com os parciais de 22-25, 25-22, 25-19 e 25-22.A formação romena, com o central português Filip Cveticanin na equipa, foi um adversário tenaz para os lusos e começou a ganhar, mas depois acabou por quebrar um pouco na partida.A segunda mão está agendada para a Sala Sporturilor Gheorghe Tadici em Zalau, em 16 de outubro.Se superar a formação romena, o Sporting defrontará os checos do Kladno Volejbal– na qual atua o distribuidor português José Neves – nos 16 avos de final, agendados para novembro.