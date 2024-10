Sporting visita Portimonense na estreia na Taça de Portugal

O primeiro encontro da terceira eliminatória da Taça está marcado para as 20h15 e terá arbitragem de Hélder Malheiro.

Depois de terem sido finalistas vencidos na última época, os "leões" começam o seu caminho na prova-rainha do nosso futebol num reduto onde tem vindo a ser feliz nas últimas visitas, numa partida a meio-caminho entre os compromissos das seleções nacionais e o regresso à Liga dos Campeões.



Já o Portimonense procura quebrar o ciclo negativo que atravessa e conseguir bater os "leões", algo que não consegue há seis anos.

Os alvinegros somam três derrotas consecutivas na II Liga, ocupando o 16.º e antepenúltimo lugar na tabela classificativa, apresentando a pior defesa do campeonato (14 golos sofridos).



Em momento diametralmente oposto está o Sporting. Os "leões" lideram de forma isolada a I Liga, somando por vitórias todas as oito jornadas disputadas até ao momento. A derrota na Supertaça diante do FC Porto e o empate em Eindhoven contra o PSV para a Liga dos Campeões são os dois únicos precalços na época leonina até agora.



Na antevisão do encontro os dois treinadores lançaram as ideias para o jogo.







"Nós, quando preparamos um jogo, seja de campeonato ou de Taça, preparamo-lo sempre para vencer. Não há aqui algo para mexer com a mente dos jogadores, porque são duas coisas muito óbvias para nós: neste momento, o Sporting é a melhor equipa em Portugal e nós preparamos seja que jogo for sempre com o intuito de ganhar. É simplesmente isto"."Sabemos que a Taça é sempre imprevisível e não esquecemos o que aconteceu com o Varzim. Vamos ter de fazer gestão, mas houve jogadores que fizeram o tempo perfeito na seleção. Sabemos que Portimonense fez uma equipa para subir, mas não vive o melhor dos momentos. Têm avançados possantes, costumam fazer saída a três, temos isso tudo preparado e não queremos facilitar nada".O Sporting e o Portimonense já se encontraram por 45 vezes em encontros oficiais, mas apenas uma vez na Taça de Portugal, nos quartos de final da temporada 1947/48, com os"‘leões" a golearem no Algarve, por 6-1, com cinco golos de Peyroteo.Vencedor da prova pela última vez em 2018/19, o campeão português tem, em teoria, a tarefa mais complicada dos três "grandes", uma vez que o FC Porto, vencedor das últimas três edições, e o Benfica, recordista de títulos, jogam com equipas do Campeonato de Portugal.