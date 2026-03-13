Sporting/Eleições. Varandas admite "debate atípico", Sorreluz priorizou "justificações"

“Estou profundamente cansado, não do debate. Estou há mais de 24 horas acordado. Eu diria que foi um debate atípico, mas sou muito pragmático e racional e agarro-me aos factos”, apontou o líder ‘leonino’, à saída do debate, que se prolongou por mais de duas horas.



Acusado por Sorreluz de colocar a saúde financeira do Sporting em risco por ter concretizado, em outubro último, um financiamento de 225 milhões de euros para remodelar o Estádio José Alvalade e as infraestruturas do clube, Varandas deu a avaliação das agências de ‘rating’, que terão considerado este um “investimento muito positivo”, como trunfo para o acerto da sua decisão.



“O Sporting não apresentou [somente] um [pedido de] empréstimo de 225 milhões (...) Houve uma procura gigantesca das agências de rating, que avaliam o grau de risco, que consideraram este investimento muito positivo. Por isso, estamos mais do que confortáveis, está explicado num documento com mais de 100 páginas”, argumentou, voltando a não confirmar se apresentará uma proposta de renovação ao atual treinador da equipa de futebol, Rui Borges.



Relativamente a esse tema, Bruno Sorreluz insistiu na ideia de que Frederico Varandas não ofereceu as “condições” para que o técnico sportinguista possa garantir o sucesso desportivo que o clube de Alvalade deseja e que, nesse contexto, prolongaria o seu vínculo contratual.



Sorreluz mostrou-se particularmente crítico da gestão financeira da direção liderada por Frederico Varandas e contrário à ideia de vender a maioria do capital social da SAD do Sporting, considerando pertencer aos associados a decisão sobre a possível entrada de um investidor minoritário externo.



“Tinha de alertar e tinha de saber, tentar encontrar aqui algumas justificações para o rumo que o Sporting está a tomar, só para clientes. Apresentei as minhas propostas no papel, não tive tempo de as apresentar aqui”, admitiu, por fim.



O médico Frederico Varandas (lista B), em funções desde setembro de 2018, e o empresário Bruno Sorreluz (A), mais conhecido por Bruno Sá, debateram pela única vez no museu do Sporting, em Lisboa, antes de concorrerem aos órgãos sociais do clube rumo ao quadriénio 2026/2030.



