Tetracampeão Sporting inicia defesa do título de futsal em casa com Fundão

Já o Sporting de Braga, segundo classificado da última temporada, vai jogar em casa com o Leões de Porto Salvo, e o Benfica, terceiro, desloca-se ao campo dos açorianos do Lusitânia, equipa angrense que se estreia no principal escalão.



A primeira jornada vai também colocar frente a frente o Eléctrico e o Caxinas, o Dínamo Sanjoanense e o Quinta dos Lombos, e o Torreense e ao Ferreira Zêzere.



O duelo entre os 'verde e brancos' que garantiram o inédito quarto título consecutivo, e o vice-campeão Sporting de Braga está agendado para a sexta jornada, e o dérbi de Lisboa, entre Benfica e Sporting, vai ser disputado na 11.ª ronda.



O início da Liga de futsal começa esta temporada de 2024/25 mais tarde devido à realização do Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Uzbequistão entre 14 de setembro e 06 de outubro.



Portugal, bicampeão europeu e que defende o título mundial, está inserido no Grupo E, juntamente com Panamá, Tajiquistão e Marrocos.