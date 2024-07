Trincão vê Sporting preparado para a Supertaça

”, disse o jogador em relação ao jogo com os "dragões", em 3 de agosto.Trincão falou à imprensa antes do segundo treino dos campeões nacionais no estágio que decorre em Lagos, no Algarve, no que é o início da terceira semana da pré-epoca leonina.”, acrescentou.O extremo internacional português enalteceu ainda o facto de os "leões" irem disputar a Liga dos Campeões, uma prova “com bastante importância” e assumiu querer voltar a ter um papel preponderante na equipa.”, adiantou Trincão, que na última época esteve em 48 jogos, com 10 golos e nove assistências.Após os primeiros dias de trabalho, Trincão mostrou-se satisfeito com o plantel, com os que estão e com os que ainda vão chegar, e garantiu que o guarda-redes Vladan Kovacevic (ex-Rakow) está a adaptar-se bem.”, disse.Em relação às saídas do capitão Sebastian Coates e de Paulinho, o extremo admitiu que “pesam”, mas que “o futebol é mudança”.”, admitiu.O Sporting mantém-se em estágio no Algarve até 24 de julho, num período com jogos agendados diante do Union Saint-Gilloise (17 de julho) e Farense e Sevilha (23 de julho, 10h00 e 20h30, respetivamente), e já no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com o Athletic Bilbau, no Troféu Cinco Violinos, em 27 de julho.