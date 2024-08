Paris2024. Prova de surf suspensa devido ao mau tempo

”, lê-se no sítio oficial dos Jogos Olímpicos na Internet.A portuguesa Yolanda Hopkins, quinta em Tóquio2020, vai enfrentar, no oitavo e último "heat" (bateria) dos oitavos de final, a costa-riquenha Brisa Hennessy.No quadro masculino já estão apurados os oito atletas que vão disputar os quartos de final, que também ficam a aguardar a necessária "luz verde" da organização para disputarem as suas baterias.As competições de surf deviam ter terminado esta quinta-feira, em Teahupo’o, na Polinésia Francesa, a mais de 15 mil quilómetros da capital francesa, mas o período de espera pode estender-se até 5 de agosto.Yolanda Hopkins é a única lusa em prova, depois de Teresa Bonvalot ter sido eliminada na segunda ronda.”, afirmou Fernando Aguirre, presidente da Associação Internacional de Surf (ISA, na sigla inglesa), citado por Paris2024.