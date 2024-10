Yolanda Hopkins nos quartos do Ericeira Pro de surf contra alemã Noah Klapp

Depois de, na quinta-feira, a olímpica lusa ter visto a sua bateria dos 'oitavos' interrompida pela organização devido ao nevoeiro cerrado na praia de Ribeira d'Ilhas, Hopkins manteve o bom ritmo que vem mostrando neste campeonato e marcou 12,90 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (6,50 e 6,40), eliminando a australiana Ellie Harrison (11,24).



Já a germânica Noah Klapp (13,40) afastou a espanhola Nadia Erostrabe (11,70) e vai disputar o segundo 'heat' dos 'quartos' com Yolanda Hopkins quando a competição for retomada na Ericeira.



Também hoje realizaram-se os 'oitavos' do quadro masculino, marcados pelo domínio do batalhão brasileiro, que conta com Alejo Moniz, Edgard Groggia, os irmãos Miguel e Samuel Pupo (que já garantiu a entrada no circuito mundial de 2025), e ainda Mateus Herdy na próxima fase.



O japonês Kanoa Igarashi e os australianos Callum Robson e Joel Vaughan são os outros resistentes em Ribeira d'Ilhas.



A próxima chamada do EDP Ericeira Pro está agendada para as 07:30 de sábado, para análise das condições e um possível início da prova às 08:05.



O período de espera da penúltima prova das Challenger Series (CS) decorre até 06 de outubro na praia de Ribeira d'Ilhas, na Ericeira, em Mafra.