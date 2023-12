Taça da Liga. Benfica recebe AVS a pensar nas meias-finais

Para garantir a vitória no Grupo B da competição, um ponto é suficiente para o Benfica, que passaria a somar quatro, inalcançáveis para o já eliminado Arouca (três) e para o adversário desta quinta-feira, que entra em campo, a partir das 20h15, sem pontos.O AVS, treinado pelo ex-futebolista Jorge Costa e que é segundo classificado na II Liga, apenas pode sonhar com o apuramento se vencer o Benfica e, no mínimo, por dois golos de diferença, o que o deixaria com os mesmos pontos das "águias" e com vantagem na diferença entre golos marcados e sofridos.





Na antevisão da partida, Roger Schmidt deixou elogios ao AVS, um dos principais candidatos à subida de divisão na II Liga esta época, e deu a entender que deverá manter a fórmula habitual, mantendo a consistência nas suas escolhas e não fazendo uma rotação profunda.





Por isso mesmo, poderemos ver uma ou outra alteração na equipa, mas nunca nada profundo, até para dar continuidade à tal continuidade em crescendo.





O AVS - o resultado da fusão entre o Vilafranquense e o antigo Desportivo das Aves -, leva três vitórias seguidas no campeonato.





A confiança flui entre os comandados de Jorge Costa - que falhará a partida por estar castigado - e com as contas do grupo em aberto - deveremos ver um AVS com o seu desenho habitual, apostando no 4x2x3x1 ou 4x1x3x2, até para a equipa não perder a identidade, e com o experiente Nenê (que leva 10 golos em 16 jogos esta época, aos 40 anos) como figura de cartaz na frente de ataque, acompanhado de John Mercado para dar mobilidade nessa zona.





Na "final four" da competição, em 23 e 24 de janeiro de 2024, o vencedor do Grupo B defrontará o Estoril Praia, que venceu o Grupo D, enquanto a outra meia-final irá opor os vencedores dos grupos A (Casa Pia ou Sporting de Braga) e C (Sporting ou Tondela).