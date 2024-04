FC Porto defende vantagem nas "meias" da Taça de Portugal

Na primeira mão, o FC Porto, vencedor das duas últimas edições, venceu em Guimarães, com um golo do brasileiro Pepê, aos 51 minutos, recebendo agora os vimaranenses num encontro marcado para as 20h15, com arbitragem de Artur Soares Dias.





Às já habituais ausências de Zaidu e Marcano e ainda Samuel Portugal e Fábio Cardoso, Diogo Costa e Evanilson figuram também no lote de indisponíveis.





Se o guardião internacional português debela, por agora, uma lesão muscular, o avançado brasileiro é baixa por força da expulsão no empate contra o Famalicão.





Em sentido contrário Pepe está de regresso após cumprir suspensão, enquanto Alan Varela será, muito provavelmente, titular, estatuto que também deverá ser a realidade de Cláudio Ramos, João Mário e Galeno.





Do lado minhoto, Álvaro Pacheco vê-se privado de duas das figuras da temporada: João Mendes e Ricardo Mangas. Operado ao tornozelo, o médio ofensivo dos minhotos vai estar afastado seis meses da competição, enquanto o lateral canhoto também deve manter-se de fora, na sequência do contratempo contraído há pouco mais de uma semana, no Dragão.