Taça de Portugal Farense e Benfica lutam por um lugar nos "quartos"

Recordista de troféus da prova "rainha", com 26, o clube encarnado eliminou Pevidém e Estrela da Amadora até esta fase, chegando ao Estádio de São Luís (20h15), em Faro, moralizado pela vitória ante o rival Sporting na final da Taça da Liga, em que ergueu o troféu no sábado.





Esta é a vez de Benfica e Farense se defrontarem, com o intuito de agarrarem uma vaga nos quartos-de-final da competição.





O Estádio de São Luís vai ser palco de uma partida eletrizante, apesar de uma das equipas entrar como clara favorita.





Na antevisão ao confronto, Tozé Marreco enfatizou que no futebol não existem impossíveis: "Tenho os pés muito bem assentes no chão, sei muito bem a nossa realidade, sei muito bem das dificuldades que vamos ter, mas acho que este é um momento para sonhar, sabendo o que temos de fazer".





No lançamento da partida Bruno Lage, treinador do Benfica, destacou as valências do adversário, mas expressou a sua vontade: "É uma equipa muito competente e quer seguir em frente. Depois de vencermos a Taça da Liga, pretendemos também estar na final da Taça de Portugal. Temos de fazer um jogo muito bom e continuar o trajeto".





No que toca aos onzes prováveis, nos algarvios a suspensão de Marco Moreno levará a uma mudança forçada. Raul Silva deverá ser o escolhido para ocupar a vaga deixada, temporariamente, pelo espanhol. Mehdi Merghem esteve uns furos abaixo na mais recente disputa. Como tal, Elves Baldé poderá ser chamado a ação, podendo criar transtornos à oposição com a sua acrescida capacidade de aceleração.





Já a turma que atua de vermelho deverá fazer algumas mexidas, face ao calendário apertado. Alexander Bah, Leandro Barreiro e Arthur Cabral podem juntar-se a Samuel Soares como novidades nas escolhas iniciais. Andreas Schjelderup também deverá ter uma nova chance, após uma exibição imponente frente aos "leões".