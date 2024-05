Taça de Portugal. Sporting e o FC Porto atacam o troféu

O histórico Estádio Nacional, no Jamor, poderá ser o palco do último jogo de Rúben Amorim com treinador do Sporting, apesar das muitas "promessas" que já foram feitas sobre a sua continuidade, acontecendo o mesmo com Sérgio Conceição no FC Porto, após sete épocas no comando dos "dragões".



Já no relvado, a mesma situação pode acontecer com o sueco Viktor Gyokeres, avançado dos "leões" e grande sensação da temporada, com o iraniano Taremi, do lado do FC Porto, a rumar, à partida, ao futebol italiano.



Os dois emblemas históricos portugueses vão entrar em campo a viver um momento bem distinto, com o Sporting, após festejar a conquistar da I Liga, a poder fazer a sétima "dobradinha", a primeira desde 2001/02, na altura sob o comando do romeno László Boloni.



Já o FC Porto vai tentar no Jamor "salvar" a época depois de ter falhado o campeonato pelo segundo ano seguido, com Sérgio Conceição a tentar tornar-se apenas no terceiro treinador a conquistar quatro Taças de Portugal e juntar-se aos históricos Otto Glória (três com o Benfica e uma com o Belenenses) e José Maria Pedroto (duas com o FC Porto e duas com o Boavista).



Os "dragões" podem chegar à 20.ª Taça de Portugal da sua história, terceira seguida e quarta nas últimas cinco épocas, com os "leões" a tentarem a 18.ª, a primeira desde 2018/19, alcançada precisamente numa final com o FC Porto, em que os lisboetas venceram no desempate por grandes penalidades.



Trunfos das duas equipas



Na equipa do Sporting, parte das atenções vão estar viradas para o guarda-redes Diogo Pinto, que será titular no Estádio Nacional, devido às lesões do espanhol Adán e o uruguaio Franco Israel.



O guardião de 19 anos fez os dois últimos jogos do Sporting na I Liga e deixou a baliza a zero.



O moçambicano Geny Catamo, que já foi determinante esta época ao marcar um "bis" perante o Benfica, está recuperado e poderá ser aposta de Amorim para a ala direita.



No FC Porto, Conceição tem praticamente toda a equipa disponível, tirando o central Marcano e o lateral Zaidu, a passarem por longas paragens, com o capitão Pepe a ser a principal dúvida.



Francisco Conceição tem sido a principal figura dos "dragões", situação que levou mesmo à sua chamada por Portugal para o Euro2024.



A final da Taça de Portugal está agendada para as 17h15 e terá arbitragem de Fábio Veríssimo.