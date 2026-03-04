Varandas acusa Villas-Boas de ser "mentiroso" e "cobarde"





(Com Lusa)

Varandas falou na zona mista do Estádio José Alvalade após o triunfo do Sporting frente ao FC Porto, por 1-0, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal - decidido com um golo do colombiano Luis Suárez, de grande penalidade -, pouco depois de o presidente dos ‘dragões’ também o ter feito.“Quer construir a narrativa. Agora, vamos fazer de bode expiatório Luis Suárez, porque vejo o presidente do FC Porto com muito medo. Ele foi treinador e olha para o campo para o mesmo que eu vejo, acha que a equipa dele não chega lá para ser campeã. Este é o medo dele, jogam pouco”, afirmou o líder dos ‘leões’.Villas-Boas acusou o Sporting e o seu presidente Frederico Varandas de serem “completamente impunes” no futebol nacional.“Enquanto treinador na China, apanhei quatro jogos de suspensão por um gesto igual ao do Suárez. O presidente do Sporting já chamou ladrão ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ao João Capela e ao Nuno Almeida. Suaréz acabou por chamar ladrão com gestos ao árbitro de hoje”, disse o líder dos ‘dragões’.O presidente do Sporting, que enalteceu a maneira como o adversário foi recebido, ironizando com o facto de não ter existido fogo-de-artifício, afirmou ainda que o FC Porto “parece que nem sabe como lidera o campeonato”.“Dizem que o Luis Suárez tem de apanhar quatro jogos. Esteve na China, nesse país verdadeiramente democrático, mas perguntaram-lhe se na China punha vídeos a condicionar árbitros? Se calhar levava 40 jogos. O senhor Villas-Boas é presidente, mas percebe muito de futebol. Vem queixar-se que o penálti é precedido de uma falta. Sabem quanto tempo leva essa hipotética falta até ao penálti? Um minuto e 40 segundos”, defendeu.Frederico Varandas referiu que antes do lance em que existem gestos de Suárez ocorre uma jogada com o defesa Alberto Costa, que podia levar à sua expulsão, considerando esse um erro “grosseiríssimo”.“O que é consequência é o Suárez fazer o gesto. Não estamos a discutir porque é que houve aquilo. Sabem porque está a falar em jogos de suspensão? Porque ele está com medo que o Suárez continue a jogar, porque o Suárez joga muito, faz muitos golos e é uma chatice. Devia ter feito? Não. Mas vamos enquadrar o porquê. Se o Suárez é castigado, quero perceber quantos jogos é que um clube devia ser castigado por condicionar um árbitro, ao transmitir vídeos ao intervalo de jogos até dos infantis. Vamos pôr tudo na mesma balança. E vamos ver também que castigo deveria haver para darem ordens aos apanha-bolas de retirarem as bolas”, frisou, lembrando o jogo no Dragão para a I Liga.O presidente do Sporting acusou ainda André Villas-Boas de ser “mentiroso” e de não ter dimensão ética para liderar o FC Porto.“O presidente André Villas-Boas mente, é mentiroso. Com um mentiroso eu vivo bem, mas é muito pequeno para a entidade que governa. O que lhe dói na ferida é que ele e os amigos à volta dele não têm dimensão ética para serem dirigentes de um clube de futebol da dimensão do FC Porto”, defendeu.Varandas concluiu a afirmar que não é o Sporting que condiciona árbitros logo que são divulgadas as nomeações e que Villas-Boas tem medo de disputar o campeonato no relvado, 11 contra 11.“Quando um presidente sente que a equipa é forte e vai ser campeã, não é preciso fazer isto. Ele tem muito medo, não consegue disputar este campeonato 11 para 11 com os nossos jogadores. Está a tentar castigos deste e daquele, já vamos no andebol, eu já tenho não sei quantos processos. É cobarde, cobarde, cobarde”, concluiu.O Sporting venceu na terça-feira o FC Porto por 1-0 e adiantou-se nas meias-finais da Taça de Portugal em futebol, num embate da primeira mão, disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.O colombiano Luis Suárez marcou, aos 62 minutos, de grande penalidade, o tento dos ‘leões’, que tinham perdido (1-2) em casa com os ‘dragões’ para a I Liga.O encontro da segunda mão, agendado para o Estádio do Dragão, no Porto, ainda não tem data marcada, estando previsto realizar-se entre 21 e 23 de abril.