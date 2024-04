Campeão Casper Ruud apura-se para as meias-finais

No Clube de Ténis do Estoril, Ruud, oitavo do ranking mundial, venceu Fucsovics (85.º), em evidentes dificuldades físicas, por 6-3 e 6-2, em uma hora e 13 minutos.

Sem qualquer título desde o triunfo no Clube de Ténis do Estoril, Ruud vai agora defrontar o espanhol Pedro Martínez, que venceu o francês Richard Gasquet, campeão do torneio em 2015.