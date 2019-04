Estoril Open. Tsitsipas lidera quadro com oito jogadores do top-30 mundial

Lusa Comentários 27 Abr, 2019, 09:23 / atualizado em 27 Abr, 2019, 09:35 | Ténis

O jovem, de 20 anos, é o único tenista dos primeiros 10 do `ranking` ATP a marcar presença nos `courts` de terra batida do Estoril, entre 27 de abril e 05 de maio, ao figurar no oitavo lugar, mas não terá tarefa facilitada perante a grelha mais forte de sempre do único ATP 250 português, uma vez que todos os oito cabeças de série figuram no top-30 da hierarquia mundial.

Além de João Sousa, com quem perdeu nas meias-finais em 2018, Stefanos Tsitsipas, semifinalista do Open da Austrália e vencedor do ATP 250 de Marselha, terá como principal rival Fábio Fognini (12.º ATP).

O italiano, de 31 anos, chega a Portugal com a moral em alta, depois de ter conquistado o primeiro título Masters 1000 há cerca de uma semana em Monte Carlo, ao bater nas meias-finais o espanhol Rafael Nadal (o `Rei` da terra batida) e na final o sérvio Dusan Lajovic (24.º), também este com lugar garantido no evento português, dotado de cerca de 500 mil euros em prémios monetários.

Enquanto o francês Gael Monfils, de 32 anos e 19.º colocado na hierarquia mundial, vai assinalar a sua estreia em território nacional como terceiro cabeça de série, o espanhol Pablo Carreño-Busta, de 27 anos, vai regressar mais uma vez ao Estoril, onde tem alcançado bons resultados.

Graças ao título conquistado em 2017 e à presença na final em 2016 e nas meias-finais em 2015 e 2018, Carreño-Busta (29.º ATP) foi agraciado com o segundo `wild card`, atribuído pelo diretor do torneio, João Zilhão. O terceiro convite, por sua vez, foi entregue ao belga David Goffin (22.º), um ex-top-10 mundial e finalista do ATP Finals, em 2017, que entra assim no evento português como quarto pré-designado.

O elenco do Estoril Open, no que a cabeças de série concerne, apresenta ainda mais dois jogadores da NextGen, ambos no top-30 da hierarquia mundial, o australiano Alex de Minaur (26.º) e Frances Tiafoe (30.º), o norte-americano que, no ano passado, só foi travado na final pelo campeão João Sousa.