Open da Austrália. Elena Rybakina sagra-se campeã ao derrotar Aryna Sabalenka

Na reedição da final de 2023, a quinta jogadora do ranking WTA `vingou-se` da duas vezes campeã em Melbourne Park, em 2023 e 2024, impondo-se com os parciais de 6-4, 4-6 e 6-4, em duas horas e 18 minutos.

Aos 26 anos, Rybakina soma o segundo título do Grand Slam, juntando o cetro na Austrália ao conquistado em Wimbledon, em 2022, enquanto Sabalenka perde pelo segundo ano consecutivo na final do primeiro major da temporada.